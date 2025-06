El regreso de The Libertines a México en concierto hace que los fans estén más que emocionados, tanto que fueron a esperarlos al aeropuerto y se llevaron la mejor de las experiencias.

Luego de que el músico británico de 46 años de edad, Pete Doherty de The Libertines les cantará Run Run Run y Can’t Stand Me Now a los fans que se lo encontraron a su llegada a México.

A su llegada a México, Pete Doherty de The Libertines se mostró más que contento con sus fans que aguardaban en el aeropuerto de la CDMX, tanto que el músico inglés tomó la guitarra para cantar dos de sus temas éxitos de la banda de rock, Run Run Run y Can’t Stand Me Now, mientras esperaba a sus compañeros, así fue el momento:

Tras 9 años de no pisar México, hoy 5 de junio es el regreso en concierto de la banda británica de rock The Libertines.

Dejando sin duda un momento muy especial para el recuerdo a los fans de The Libertines, sin embargo, una fan fue “la favorita de dios”.

Pues tras compartir el momentazo entre fans con Pete Doherty de The Libertines, también en otro video contó el detalle que tuvo con ella el músico.

Esto tras contarle que su usuario en sus redes sociales está inspirado en There She Goes, su canción favorita de Babyshambles , misma banda la cual fundó el propio Pete Doherty, además de The Libertines.

Por lo que sin más Pete Doherty de The Libertines le cantó a su fan su canción There She Goes de Babyshambles, haciendo aún más especial el momento.

Recuerda que The Libertines se presenta hoy 5 de junio en concierto con una única fecha en México y Latinoamérica en el Pepsi Center WTC de la CDMX.