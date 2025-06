The Libertines llega hoy 5 de junio en concierto a el Pepsi Center WTC con única fecha en el país.

Y si eres de los afortunados en asistir, te traemos su horario y hasta la hora en la que termina el concierto de The Libertines en el Pepsi Center WTC, para que armes tu itinerario.

Horario y a qué hora termina el concierto de The Libertines en el Pepsi Center WTC hoy 5 de junio

El regreso de The Libertines es hoy 5 en junio en el Pepsi Center WTC, concierto por lo que a los fans les traemos los detalles de su horario y hasta a qué hora terminará para su itinerario de llegada y regreso a casa, a continuación lo que debes saber:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista invitado previo

Duración: aproximadamente 1 hora y media de música en vivo

Hora en la que termina: 10:30 de la noche

The Libertines regresa a México hoy 5 de junio en el Pepsi Center WTC

Con una única fecha en concierto The Libertines regresa a México hoy 5 de junio en el Pepsi Center WTC haciendo presentes en nuestro país a:

Pete Doherty de 46 años de edad

Carl Barât de 46 años de edad

John Hassall de 44 años de edad

Gary Powell de 46 años de edad

The Libertines (The Libertines )

Fecha en concierto de The Libertines en la que presentan en México su último álbum All Quiet on the Eastern Esplanade de 2024, así como sus grandes éxitos.

Te recomendamos llegar con tiempo al concierto de The Libertines con eso de las lluvias y las manifestaciones.

Por lo que recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La vía más cercana de transporte público es el Metrobús en su Línea 1 con bajada en la estación Poliforum, donde a unos pasos encontrarás el Pepsi Center WTC para ver a The Libertines en concierto.