La banda mexicana de punk Seguimos Perdiendo se presenta en concierto este sábado 27 de diciembre en el Foro El Mictlán.

Así que a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada del concierto de Seguimos Perdiendo en Foro El Mictlán con el setlist, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Imperdibles - Jimbo - Lipx - Buenos Muchachos

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Posible setlist del concierto de Seguimos Perdiendo del 27 de diciembre

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en concierto de Seguimos Perdiendo en el Foro El Mictlán sean los siguientes: