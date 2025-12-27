El trío de música romántica del bolero Los Dandy’s se presenta en concierto desde el Foro Red Access este sábado 27 de diciembre.

Concierto al cual si vas, ya les tenemos todos los detalles de horario y hora en la que termina el show del 27 de diciembre de Los Dandy’s en Foro Red Access:

Apertura de puertas 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Passion Trío

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Este sábado 27 de diciembre Los Dandy’s llegan al Foro Red Access con un concierto que promete.

Concierto de Los Dandy’s en el Foro Red Access de la CDMX con lo mejor de la música de los boletos con temas emblemáticos que han marcado historia.

Recuerda que el Foro Red Access se ubica en la calle Centenario número 159 de la colonia Del Carmen en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada en transporte público al Foro Red Access, la mejor vía es el Metro bajando en la estación Coyoacán de la Línea 3.