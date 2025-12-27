La música romántica de Los Dandy’s llega en concierto al Foro Red Access este sábado 27 de diciembre.

Concierto de Los Dandy’s en Foro Red Access del cual les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que disfruten del show en vivo:

Apertura de puertas 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Passion Trío

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Posibles setlist del concierto de Los Dandy’s del 27 de diciembre

El Foro Red Access será el recinto para recibir en concierto este 27 de diciembre a Los Dandy’s.

Concierto que promete ser una velada romántica con los mejores temas del clásico boleto con Los Dandy’s desde el Foro Red Access en la CDMX.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Los Dandy’s en Foro Red Access sean los siguientes: