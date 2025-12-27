El punk de Seguimos Perdiendo aterriza en el Foro El Mictlán en concierto este sábado 27 de diciembre.

Así que prepárate y no te pierdas de nada con el horario y hora en la que termina el concierto del 27 de diciembre de Seguimos Perdiendo en Foro El Mictlán, estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Imperdibles - Jimbo - Lipx - Buenos Muchachos

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Duración: Se estima 3 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Foro El Mictlán recibe a Seguimos Perdiendo en concierto

Antes de que acabe el año, la banda mexicana de punk Seguimos Perdiendo se presenta en concierto en el Foro El Mictlán de la CDMX este sábado 27 de diciembre.

Concierto de Seguimos Perdiendo en el Foro El Mictlán que será el último show de la banda en 2025 y que promete lo mejor de su música punk en vivo.

Recuerda que el Foro El Mictlán es el recinto que se ubica en calle Simón Bolívar número 283 de la colonia Obrera en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada te recomendamos la vía del servicio de transporte público Metro usando la Línea 8 y bajando en la estación Obrera.