El salsero venezolano Óscar D’León está de regreso a México en concierto este miércoles 7 de enero para verlo en el Auditorio Nacional.

Concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional del cual a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierda de nada:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente de 14 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional hoy 7 de enero

El Auditorio Nacional de la CDMX recibe este mismo día, miércoles 7 de enero a Óscar D’León en concierto con lo mejor de su salsa internacional.

Esto como parte de la gira de conciertos Sonero del Mundo Tour 2026 del venezolano Óscar D’León.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional sean: