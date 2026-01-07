El salsero venezolano Óscar D’León está de regreso a México en concierto este miércoles 7 de enero para verlo en el Auditorio Nacional.
Concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional del cual a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierda de nada:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente de 14 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional hoy 7 de enero
El Auditorio Nacional de la CDMX recibe este mismo día, miércoles 7 de enero a Óscar D’León en concierto con lo mejor de su salsa internacional.
Esto como parte de la gira de conciertos Sonero del Mundo Tour 2026 del venezolano Óscar D’León.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional sean:
- Esa mujer
- Poco a poco
- Detalles
- El Frutero
- Sigue tu camino
- Ven morena
- Llorarás
- Mis hijos
- Que se sienta
- Melao de caña
- Rebelión (No le Pegue a La Negra).
- Que bueno baila usted.
- Param pam pam
- La murga de Panamá