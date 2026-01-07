Hoy miércoles 7 de enero, el músico venezolano de la salsa Óscar D’León se presenta en concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Por lo que presten atención fans, pues les tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Óscar D’León en el Auditorio Nacional; pues estos son los detalles a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente de 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina en concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de Óscar D’León en Auditorio Nacional ( Óscar D’León )

Óscar D’León trae lo mejor de su salsa al Auditorio Nacional

Lo mejor de la música salsa del venezolano Óscar D’León llega este 7 de enero al Auditorio Nacional.

Con la gira de conciertos Sonero del Mundo Tour 2026 de Óscar D’León y que promete una noche llena de baile.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

En auto, hay que ingresar a un costado de Campo Marte, puedes llegar por Avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito.