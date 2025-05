El concierto de Marilyn Manson -de 56 años de edad- en la Feria Nacional Potosina 2025 ya es una realidad.

Y aquí te damos todos los detalles de la polémica presentación del cantante estadounidense de metal industrial.

Marilyn Manson (AP)

¿Cuándo es el concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina 2025?

Marilyn Manson se presentará en concierto durante la Feria Nacional Potosina 2025, celebrada del 8 al 31 de agosto, el próximo:

Fecha: Por confirmar

Horario: Por confirmar

La entrada al concierto de Marilyn Manson será gratuita , ya que tendrá lugar en el Teatro del Pueblo.

El regreso de Marilyn Manson a México, tras su participación en el Hell & Heaven en 2018, la dio a conocer de manera oficial la Feria Nacional Potosina 2025.

El evento de San Luis Potosí habría buscado traer al artista desde el año pasado; sin embargo, no habría sido sino hasta ahora que cerró el trato.

Con la presencia del cantante y otros artistas, el gobernador de San Luis Potosí, dijo estar esperando romper el récord de asistencia del año pasado, en donde se alcanzaron los “8.5 millones de visitas”.

Adorno de Miguel Hidalgo es confundido con Marilyn Manson (@marilynmanson / Instagram )

Por su parte, Marilyn Manson no ha anunciado su concierto en México, el cual tendrá lugar entre las primeras fechas del ‘Marilyn Manson’s One Assassination Under God World Tour’

Esta es la cartelera de la Feria Nacional Potosina 2025 que incluye a Marilyn Manson

Además de Marilyn Manson, los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina 2025, y cuyas fechas están por confirmarse, son:

Belinda

Banda MS

Bronco

Los Tucanes de Tijuana

Los ángeles Azules

Dj Tiesto

Alameños de la Sierra y Inquietos del Norte

Los Tigres del Norte

Vagón Chicano

Grupo Legítimo

Indomables de Cedral

Banda Machos y Mi Banda El mexicano

Duelo

Reik

El Malilla

Grupo Frontera

Marca Registrada