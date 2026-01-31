La rapera española Mala Rodríguez regresa a México este sábado 31 de enero con un concierto en el Foro Cultural Hilvana.

Concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana del cual ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show de la española:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Los Cuervos, Zeiba Kuicani y Jeni Janes

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Mala Rodríguez en Foro Cultural Hilvana (Mala Rodríguez )

Posibles setlist para concierto de Mala Rodríguez hoy 31 de enero

Tal y como lo prometió, tras posponer en noviembre pasado su concierto, Mala Rodríguez salda su deuda con sus fans en México en el Foro Cultural Hilvana hoy 31 de enero.

Concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes: