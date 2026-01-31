La rapera española Mala Rodríguez regresa a México este sábado 31 de enero con un concierto en el Foro Cultural Hilvana.
Concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana del cual ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show de la española:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros: Los Cuervos, Zeiba Kuicani y Jeni Janes
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles setlist para concierto de Mala Rodríguez hoy 31 de enero
Tal y como lo prometió, tras posponer en noviembre pasado su concierto, Mala Rodríguez salda su deuda con sus fans en México en el Foro Cultural Hilvana hoy 31 de enero.
Concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes:
- La niña
- Quién manda
- 33
- Dame bien
- Yo marco el minuto
- La cocinera
- Tambalea
- Agua Segura
- Mujer Bruja
- Toca toca
- Peligrosa
- Usted
- Mami
- No van
- Tengo un trato
- Por la noche
- Contigo
- Grita fuego