No te pierdas el concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario. Te compartimos setlist y telonero para el domingo 29 de noviembre.
Las bandas Electrify y Los Daniels darán un show en vivo compartido en la Ciudad de México.
Setlist del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario
Este sería el setlist del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario para el domingo 29 de noviembre 2026:
- Deja que ladren los perros
- Tiro de gracia
- Se lo dejo al tiempo
- A casa
- Uno para el otro
- Lágrimas
- Te deseo lo mejor
- Buscando canciones
- Cuentos
- Déjame
- Me decidí
- Ficción
- Hasta las cenizas
- Don afilador
- Quisiera saber
- Really Sex
- Al más allá
- Drive
- Can’t Understand
- Timeless
- Smells Like Teen Spirit
- Mercy
- Fake
- 17
- Es así
- Call my Name
- Drive
- Livin’ on a Prayer
- Whatever It Takes
- Labios rotos
- Be mine
- Forsaken
El repertorio de Los Daniels y Electrify en el Lunario del Auditorio Nacional abarcará los mejores temas de ambas agrupaciones.
Será una fiesta en conjunto en CDMX para todos los fans de las bandas.
Telonero del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario
Los teloneros confirmados para el concierto de Los Daniels y Electrify son:
- Valdo
- AnaSof
Luis Osvaldo Rodríguez Aguilar, conocido como Valdo, es un cantante de Ciudad de México que mezcla letras melancólicas y ritmos pop-rock.
Por su parte, AnaSof es una cantautora originaria de Oaxaca que destaca por sus temas pop con letras íntimas.