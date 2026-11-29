No te pierdas el concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario. Te compartimos setlist y telonero para el domingo 29 de noviembre.

Las bandas Electrify y Los Daniels darán un show en vivo compartido en la Ciudad de México.

Setlist del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario

Este sería el setlist del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario para el domingo 29 de noviembre 2026:

Deja que ladren los perros

Tiro de gracia

Se lo dejo al tiempo

A casa

Uno para el otro

Lágrimas

Te deseo lo mejor

Buscando canciones

Cuentos

Déjame

Me decidí

Ficción

Hasta las cenizas

Don afilador

Quisiera saber

Really Sex

Al más allá

Drive

Can’t Understand

Timeless

Smells Like Teen Spirit

Mercy

Fake

17

Es así

Call my Name

Drive

Livin’ on a Prayer

Whatever It Takes

Labios rotos

Be mine

Forsaken

Los Daniels y Electrify ( Especial)

El repertorio de Los Daniels y Electrify en el Lunario del Auditorio Nacional abarcará los mejores temas de ambas agrupaciones.

Será una fiesta en conjunto en CDMX para todos los fans de las bandas.

Telonero del concierto de Los Daniels y Electrify en el Lunario

Los teloneros confirmados para el concierto de Los Daniels y Electrify son:

Valdo

AnaSof

Luis Osvaldo Rodríguez Aguilar, conocido como Valdo, es un cantante de Ciudad de México que mezcla letras melancólicas y ritmos pop-rock.

Por su parte, AnaSof es una cantautora originaria de Oaxaca que destaca por sus temas pop con letras íntimas.