Kalimba alista un concierto en CDMX desde La Maraka, recinto que se llenará de música este 3 de julio. Aquí los primeros detalles del evento:

Hora: a las 9:30 p.m.

Duración: de 90 minutos (según Ticktmaster)

Término: a las 11:00 p.m. (aproximadamente)

Setlist de Kalimba para su concierto en La Maraka

Kalimba es uno de los artistas mexicanos con una amplia trayectoria musical.

Sin embargo, también es conocido por covers clásicos de canciones en español; la cual, de hecho, es la temática principal de su presentación en La Maraka.

En este sentido, es posible que en su concierto el cantante interprete este setlist:

Perfume de gardenias (Margarita Romero cover)

No me quiero enamorar

Amar y querer (José José cover)

No puedo dejarte de amar

Llorar duele más

Solo déjate amar

Amor eterno (Juan Gabriel cover)

Volcán (José José cover)

Si me dejas ahora (José José cover)

Todo se derrumbó (Emmanuel cover)

Se te olvidó

Tocando fondo

Esta vida loca (Francisco Céspedes cover)

Contigo aprendí (Armando Manzanero cover)

Duele

El triste (José José cover)

Kalimba, cantante (Agencia México)

Telonero y artistas invitados de Kalimba en La Maraka

Hasta el momento, Kalimba ni la promotora del concierto han anunciado un telonero para el cantante en La Maraka.

Esto no es de extrañarse debido a que el concepto acústico de la presentación está enfocado en ser lo más íntimo posible con los fans.

Sin embargo, y dado que la mayoría del concierto serán covers, no se descarta que algún invitado sorprenda sobre el escenario junto a Kalimba.