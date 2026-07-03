Kalimba alista un concierto en La Maraka con el que promete un reencuentro íntimo con sus fans:

Hora: a las 9:30 p.m.

Duración: de 90 minutos (según Ticktmaster)

Término: a las 11:00 p.m. (aproximadamente)

Kalimba celebrará 20 años como solista con un formato íntimo y un recorrido por sus mayores éxitos

El concierto forma parte de la celebración por los 20 años de carrera como solista de Kalimba, una etapa conmemorativa que el cantante desarrolla mediante su actual “Hits Tour”, centrado en las canciones que han definido su trayectoria.

La gira surgió como una extensión del “Tour K20”, con el que inició los festejos en el Auditorio Nacional luego de la respuesta del público que solicitó nuevas fechas para continuar la celebración.

Kalimba (@kalimbaofficial / )

A diferencia de una gira enfocada en material inédito, el espectáculo reúne algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos “Tocando Fondo”, “No Me Quiero Enamorar”, “Duele” y “Se Te Olvidó”.

La elección del Centro de Espectáculos La Maraka responde a la intención de ofrecer una experiencia más cercana, donde la interpretación vocal y la interacción con los asistentes sean protagonistas.

Este concepto convive con el “Íntimo Tour Deluxe”, propuesta oficial diseñada por Kalimba para esta etapa artística, en la que apuesta por un formato semiacústico acompañado únicamente por dos guitarras y un teclado.

Además de interpretar sus éxitos, el repertorio incorpora versiones de clásicos de la música mexicana, con homenajes a figuras como José José, Juan Gabriel y Emmanuel, adaptados al estilo R&B del cantante.

El éxito de la gira ya motivó la apertura de una segunda fecha en La Maraka, programada para el 5 de diciembre de 2026, mientras el Íntimo Tour Deluxe continuará con presentaciones en México, Europa y Sudamérica.