Espinoza Paz -de 43 años de edad- se presentará en concierto el Auditorio Nacional el domingo 17 de agosto como parte de su gira La Joya de Angostura.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de Espinoza Paz.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional del 17 de agosto

Hoy 17 de agosto se presenta en concierto Espinoza Paz en Auditorio Nacional, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 5 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo

Espinoza Paz (@espinozapaz / Instagram)

Posible setlist de canciones para el concierto de Espinoza Paz hoy 17 de agosto en Auditorio Nacional

Espinoza Paz se prepara para una noche inolvidable en el Auditorio Nacional este 17 de agosto.

El cantante mexicano llega con su tour La Joya de Angostura, un homenaje a sus raíces sinaloenses y su trayectoria de más de 20 años.

Se espera que Espinoza Paz cante una mezcla de sus grandes éxitos y algunas sorpresas; por lo que éste es el setlist de 35 canciones para su concierto en el Auditorio Nacional: