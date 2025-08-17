Espinoza Paz -de 43 años de edad- se presentará en concierto el Auditorio Nacional el domingo 17 de agosto como parte de su gira La Joya de Angostura.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de Espinoza Paz.

Hoy 17 de agosto se presenta en concierto Espinoza Paz en Auditorio Nacional, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

  • Apertura de puertas 5 de la tarde
  • Hora: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de Espinoza Paz hoy 17 de agosto en Auditorio Nacional

Espinoza Paz se prepara para una noche inolvidable en el Auditorio Nacional este 17 de agosto.

El cantante mexicano llega con su tour La Joya de Angostura, un homenaje a sus raíces sinaloenses y su trayectoria de más de 20 años.

Se espera que Espinoza Paz cante una mezcla de sus grandes éxitos y algunas sorpresas; por lo que éste es el setlist de 35 canciones para su concierto en el Auditorio Nacional:

  1. Al diablo lo nuestro
  2. Ponte en mi lugar
  3. El culpable
  4. Cómo duele equivocar
  5. No llega el olvido
  6. La mushasha shula
  7. Esta es pa mi viejo
  8. Te veías mejor conmigo
  9. Inolvidable
  10. A veces
  11. Remodelación facial
  12. Soltero Feliz
  13. Perdí la pose
  14. Hombre normal
  15. Por qué la engañé
  16. Sonrisa obligatoria
  17. Después de tú quién
  18. Mi olvido
  19. Enloquecido
  20. 24 horas
  21. La sonrisa obligatoria
  22. Te compro
  23. El ruido de tus zapatos
  24. ¿Lo intentamos?
  25. A lo mejor
  26. La número 20
  27. Perdóname
  28. No me chingues la vida
  29. Seremos
  30. El próximo viernes
  31. Amigos con derecho
  32. Ojalá
  33. Olvido intencional
  34. Que te lo crea tu madre
  35. Con otra en la cama