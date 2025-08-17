Espinoza Paz -de 43 años de edad- llega al Auditorio Nacional este 17 de agosto en concierto con su tour La Joya de Angostura.

Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 17 de agosto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional para que te prepares.

Horario y hora en la que termina el concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional de hoy 17 de agosto

El Auditorio Nacional recibe hoy 17 de agosto a Espinoza Paz, y para que armes tu llegada y regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:

Apertura de puertas 5 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas y media de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:30 de la noche

Espinoza Paz (@espinozapaz / Instagram)

Espinoza Paz llega hoy 17 de agosto en concierto al Auditorio Nacional

Espinoza Paz promete una noche inolvidable este 17 de agosto en el Auditorio Nacional con su gira La Joya de Angostura, con una mezcla de baladas románticas, corridos y temas rancheros.

Este tour es un homenaje a sus raíces y a sus 20 años de trayectoria musical.

Por lo que algunos fans incluso especulan que podría grabar parte del show para un proyecto en vivo, aunque no hay confirmación oficial.

Te recordamos que el Auditorio Nacional está ubicado en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Auditorio Nacional son el Metro y Metrobús: