Dani Flow -de 29 años de edad- fue cancelado. El reguetonero se iba a presentar en la Feria Regional de la Primavera de Xicotepec, en Puebla.

El concierto de Dani Flow estaba programado para el próximo viernes 18 de abril.

Pero ahora, por decisión de las autoridades municipales, el concierto del reggaetonero fue cancelado por solidaridad con las mujeres.

El alcalde Carlos Barragán fue quien explicó los motivos detrás de la decisión para cancelar lo que hubiera sido el próximo concierto de Dani Flow en Puebla.

De acuerdo con su declaración, el gobierno del estado quiso mostrar solidaridad y respeto hacia las mujeres.

Reconociendo que la música de Dani Flow es ofensiva, además de muy explícita.

Algo que descubrió tras darse a la tarea de investigar al cantante y escuchar algunas de sus canciones.

Esa música a mí no me gusta. Jamás lo había escuchado a este cantante, pero pensé que la feria es para todas las personas. Cuando les platiqué a mis cuatro hijos que son jóvenes, me dijeron que tenía una letra muy grosera y me enseñaron las canciones.

Carlos Barragán