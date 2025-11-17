El cantante italiano de 26 años de edad, Damiano David llega este 17 de noviembre en concierto al Auditorio BB de la CDMX.

Concierto de Damiano David en el Auditorio BB del que te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que disfrutes de todo momento en el show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Damiano David (@damianodavid / Instagram)

Posible setlist para concierto de Damiano David en Auditorio BB hoy 17 de noviembre

El Auditorio BB de la CDMX recibe en concierto al cantante italiano Damiano David hoy lunes 17 de noviembre.

Concierto de Damiano David en el Auditorio BB el cual ya cuenta con boletos sold out, que forma parte de la gira en solitario del italiano World Tour 2025.

Con ello, se espera que los posibles temas para setlist de canciones en el concierto de Damiano David en el Auditorio BB de hoy 17 de noviembre sean los siguientes: