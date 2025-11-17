Este lunes 17 de noviembre el cantante italiano de 26 años de edad, Damiano David se presenta en concierto en el Auditorio BB de la CDMX.

Así que, prepárense y armen su itinerario para que llegues a tiempo y disfrutes del concierto del 17 de noviembre de Damiano David en el Auditorio BB, pues estos son los detalles de horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Damiano David (@TAHMelissa / X )

Damiano David llega al Auditorio BB hoy 17 de noviembre

El World Tour 2025, la gira en solitario del italiano Damiano David llega hoy lunes 17 de noviembre al Auditorio BB.

Concierto de Damiano David en el Auditorio BB que promete ser una noche inolvidable para los fans con lo mejor de su música.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.