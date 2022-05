En medio de la recuperación de Chyno Miranda, artistas se unen para recaudar fondos y ayudar a pagar todos los tratamientos que necesita el cantante.

En medio de rumores por su supuesta muerte, Nacho utilizó sus redes sociales para anunciar que se realizará un concierto benéfico por su compañero Chyno Miranda.

Tras ser cuestionada por no dar ningún mensaje en torno a la salud de Chyno Miranda, su exesposa Nastasha Araos se mostró muy contenta con la iniciativa pues señaló que será de gran ayuda para la recuperación del cantante.

Desde hace varios meses han surgido varios rumores en torno al estado de salud de Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda.

Tras contagiarse de Covid-19, Chyno Miranda se ha tenido que enfrentar a varias secuelas del virus. Tras su separación de Nastasha Araos, el cantante regresó a Venezuela para estar cerca de su familia y continuar con su proceso de recuperación.

Desde ese momento Chyno Miranda se ha mantenido alejado del ojo público, lo que generó gran preocupación por su estado de salud e incluso surgieron rumores de que podría morir.

En medio de las versiones de que se encuentra delicado de salud, Nacho sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir que se realizará un concierto para apoyar a Chyno Miranda.

“Todos somos Chyno, en apoyo a nuestro gran amigo “, se puede leer en el cartel. El concierto tendrá lugar el próximo 8 de junio en La Scala de Miami.

Hasta el momento estos son los artistas que se han confirmado:

Todo el dinero que se recaude será destinado a ayudar a pagar los tratamientos que necesita Chyno Miranda.

Tras darse a conocer la noticia, en la cuenta de Instagram de Chyno Miranda se compartió un comunicado en el que se mostraban muy agradecidos por el concierto.

En el mensaje se especifica que Chyno Miranda, su familia o su equipo de trabajo no se encuentran detrás del concierto, pero destacaron que cuentan pondrán de su parte para que la iniciativa se lleve a cabo.

Además se especifica que Chyno Miranda se encuentra progresando y se encuentran seguros de que pronto podrá regresar a los escenarios.

Por último agradecieron todos los mensajes que han recibido.

Julio Ducharne, manager del cantante Chyno Miranda, también compartió un comunicado en donde destacó que el famoso ha pasado momentos complicados de salud.

En su mensaje, Julio Ducharne pidió la ayuda de todas las personas para que Chyno Miranda pueda continuar con sus tratamientos.

A través de sus historias de Instagram Natasha Araos compartió un pequeño video en donde mostró su emoción por el concierto benéfico para Chyno Miranda.

En medio de las críticas por supuestamente haber abandonado a Chyno Miranda con su problema de salud, Natasha Araos destacó que se ha mantenido en comunicación con la familia y le revelan que va por buen camino.

“Realmente me pareció un bonito detalle de su parte… He estado en constante comunicación con mami Alcira, me dice que él está muy bien, él físicamente está bien y lo que se quiere es terminar esta fase de tratamientos y terapia para que él pueda regresar con todo”

Natasha Araos