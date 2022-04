Mánager de Chyno Miranda asegura que el cantante se encuentra bien de salud, en su casa y con su familia. Tras rumores de que el famoso está grave, su representante Julio Ducharne salió a desmentir la noticia.

Desde que se contagió de Covid-19 en 2020, Chyno Miranda se ha enfrentado a las secuelas de la enfermedad. Sin embargo en las últimas semanas se ha revelado que el cantante se encuentra delicado de salud.

En medio del hermetismo que se ha generado sobre el estado de salud de Chyno Miranda, el mánager del cantante, Julio Ducharne, pidió respeto para la familia del famoso.

En las últimas semanas varias fuentes han señalado que Chyno Miranda se encuentra grave de salud, tras una recaída de los problemas que ha venido enfrentando tras contagiarse de Covid-19.

Aunque se desconocía los detalles de su salud, el programa ‘Chisme no Like’ reveló que Chyno Nacho se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y se encontraba hospitalizado en Venezuela.

Tras las especulaciones que se ha generado, el mánager del cantante, Julio Ducharne, aseguró que Chyno Miranda se encuentra bien de salud y que se está recuperando.

En conversación con el Diario Libre, Julio Ducharne desmintió que Chyno Miranda se encuentra delicado de salud en un hospital.

Pese a que señaló que no podía dar muchos detalles, Julio Ducharne señaló que Chyno Miranda se encuentra en su casa con su familia.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”

Chyno Miranda