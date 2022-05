¿Chyno Miranda se murió? Un programa de espectáculos lo dio por hecho... Esto es lo que sabemos sobre su supuesta muerte.

Verás, hace unos momentos el programa Chisme No Like, interrumpió abruptamente su transmisión para asegurar que Chyno Miranda había muerto y es que en los últimos días su salud se encontraba delicada.

Fue Javier Ceriani quien dio la triste noticia asegurando que diversos medios de comunicación ya se estaban haciendo cargo de difundir la supuesta muerte.

Chyno Miranda (@chynomiranda / Instagram)

No obstante, minutos antes de concluir la emisión de este viernes, Chisme No Like se desdijo, Chyno Miranda no murió, todo fue un error.

Por ello, a poco de concluir el “en vivo”, Chisme No Like bajó de inmediato el programa por lo que ya no se encuentra disponible. Esto posiblemente para editar su error.

Video de Chisme No Like ya no está disponible (Captura de pantalla / Chisme )

¿Cuál es el estado de salud de Chyno Miranda?

De acuerdo con Juan Cortés, quien fuera entrenador de Chyno Miranda, el cantante se encuentra grave de salud al punto que no puede ni abrocharse por si solo los zapatos.

A través de Chisme No Like, el entrenador asegura que el cantante no puede sostener una conversación coherente de más de 10 minutos y es que repite la misma palabra muchas veces.

Da por hecho que esto se debe a su encefalitis y a las secuelas que le dejó el Covid.19, enfermedad de la que no pudo reponerse.

Asegura que además de enfermo, Chyno Miranda está descuidado y es que el propio se aferró a consumir medicamento fuertes y a subir de peso para mejorar su condición.

Por lo que niega que su estado de salud se viera perjudicado por fumar mariguana o consumir sustancias tóxicas como en algún momento se llegó a rumorar.

Culpan a ex de Chyno Miranda de su mal estado de salud (@chismenolikeofficial / Instagram)

Asimismo, culpó a Natasha Araos, expareja de Chyno Miranda, de la condición del artista asegurando que ella no lo cuidó e incluso sospecha que le administró alimentos que dañaban su cerebro.

Cabe señalar que esto no está confirmado, así como tampoco es clara el estado de salud del cantante de 37 años de edad.