Christian Nodal -de 26 años de edad- se reencontró con la prensa y aclaró algunos rumores que tenían a sus fans divididos.

Durante su charla con los medios, Christian Nodal habló abiertamente sobre si su esposa, Ángela Aguilar, estaría involucrada en un dueto con él.

También, Christian Nodal habló sobre la complicada relación que mantiene con los medios, reconociendo que en ocasiones le resulta dolorosa y dificulta el ambiente de trabajo.

Christian Nodal expuso que se siente en una de las etapas más plenas de su carrera, pues planea colaborar con algunos compañeros de la industria.

¿Entre esas colaboraciones estará un nuevo dueto con su esposa, Ángela Aguilar?

Christian Nodal fue muy enfático al señalar que no planea un nuevo dueto con Ángela Aguilar, a pesar de que los rumores indicaban lo contrario.

“Hicimos un camping, y aunque Ángela estuvo involucrada en tres canciones gracias a sus composiciones, no se viene un dueto”, afirmó sin dejar lugar a dudas.

Finalmente, cuando alguien le preguntó si está más enamorado que nunca de su esposa, Christian Nodal esquivó la pregunta con una sonrisa y sólo dijo: “Pues, dime tú”.

Christian Nodal destacó que pese a lo que se dice en los medios, él se siente muy cercano a su público, pero la conexión con los reporteros es otra historia, reconoció.

“Con mi público yo siempre he estado muy cercano, siempre hemos tenido una muy buena afinidad, sobre todo con los fans. Con ustedes no tanto, ¿verdad?“, comentó.

En ese sentido, Christian Nodal intentó entender cuál sería la causa de su tensa relación con la prensa.

Así, Christian Nodal explicó que, a menudo, la información que difunde la prensa no refleja lo que él siente en su interior, lo que provoca una desconexión entre la realidad que vive y lo que se dice sobre él.

“Siéndoles muy sincero, ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y probablemente no se imaginan cómo se siente desde acá adentro”, destacó.

Christian Nodal confesó que, en diferentes momentos, no se ha sentido lo suficientemente preparado —ni emocional ni profesionalmente— para lidiar con la oleada de comentarios y críticas que surgen sobre él.

Y es que, dijo, muchas veces cuando ha querido abordar algo bueno que le ha pasado, la prensa le hace preguntas con doble sentido que terminan tergiversando lo que ha querido decir.

“Creo que no estaba ni en un momento donde me sintiera yo emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había. Y estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era, pues más negativo. Por eso era como: ‘no me quiero joder el día haciendo cosas buenas’, y, ¿me entiendes?, que había preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Entonces, yo sí sentía como que tenía que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener esa cercanía”.

Christian Nodal