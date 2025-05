La trapera argentina Cazzu, de 31 años de edad, ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de nada más ni menos que su primer libro.

Pues además de haber estrenado varias canciones tiraderas y otras con gran significado personal, ahora Cazzu ha presentado su libro ‘Perreo Una Revolución’ sin miedo a sentirse estúpida.

A través de una publicación en sus redes sociales es como la cantante argentina Cazzu ha presentado su primer libro ‘Perreo Una Revolución’, sin miedo a sentirse estúpida:

“Y como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes.”

Cazzu