La Plaza de Toros será el recinto para darle la bienvenida a un concierto de la banda mexicana del indie rock Camilo Séptimo; te damos los detalles y precio de los boletos.

Fans de Camilo Séptimo atentos, luego de que la banda anunciara su regreso a los escenarios de la CDMX con un concierto que promete.

Pues luego de su presentación en el Palacio de los Deportes y el Vive Latino en 2022; este año 2023 Camilo Séptimo regresaran a la capital nada más ni menos que para presentarse en la Plaza de Toros.

Camilo Séptimo (@camiloseptimomx)

¿Cuándo será el concierto de Camilo Séptimo en Plaza de Toros?

Camilo Séptimo sigue conquistando escenarios, en esta ocasión se presentara totalmente en vivo el próximo sábado 21 de octubre de 2023.

La cita será en la Plaza de Toros “La México”, la cual se encuentra ubicada en cerrada de Augusto Rodin 130, colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX.

¿Cuándo es la venta de boletos para Camilo Séptimo en Plaza de Toros?

La venta de boletos para Camilo Séptimo en Plaza de Toros ya tiene fecha de salida, así que atentos.

Pues los boletos para Camilo Séptimo en Plaza de Toros se podrán adquirir de la siguiente manera:

Gran Venta HSBC -preventa- , el lunes 15 y martes 16 de mayo, a partir de las 11 am, por medio de www.ticketmaster.com.mx

, el lunes 15 y martes 16 de mayo, a partir de las 11 am, por medio de www.ticketmaster.com.mx Venta General iniciará un día -16 de mayo a las 11 am en línea y taquillas del recinto.

Camilo Séptimo en Plaza de Toros: Precio de boletos para verlos en concierto (Ocesa)

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Camilo Séptimo en Plaza de Toros?

El precio de los boletos para ver en concierto a Camilo Séptimo en Plaza de Toros aún no se han dado a conocer de manera oficial.

Por lo que tendrás que esperar a que se revelen el día de la preventa que tiene como nombre Gran Venta, el próximo lunes 15 de mayo.

A esto te adelantamos que los boletos para Camilo Séptimo en Plaza de Toros tendrán distintos precios, pues habrá en modalidad general y numerados, los cuales serán los siguiente:

General

Barrera

1° tendido A

1° tendido B

2° tendido A

2° tendido B

2° tendido C

Palcos

Personas con discapacidad