Bad Bunny acaba de sorprender al anunciar una fecha más de “No me quiero ir de aquí” de su residencia en Puerto Rico.

Este último concierto de Bad Bunny- de 31 años de edad- programada para el 20 de septiembre, será transmitido en vivo por Amazon Prime Video.

Bad Bunny culmina “No me quiero ir de aquí”, su primera residencia en su natal Puerto Rico con un último concierto.

“Una más” fue el breve mensaje que Bad Bunny escribió en su Instagram para dar a conocer la nueva fecha en el Coliseo de Puerto Rico.

El concierto, titulado No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, de Bad Bunny se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

Y esta vez, los fans de todo el mundo podrán disfrutar del histórico concierto de Bad Bunny desde la comodidad de su casa a través de:

Amazon Prime Video

Amazon Music

Canal de Twitch de Amazon

La colaboración entre Bad Bunny y Amazon Prime Video “mostrará a Puerto Rico en un escenario global mientras genera un impacto en la comunidad”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El concierto de Bad Bunny del 20 de septiembre será su última presentación en Puerto Rico, antes de embarcarse en su gira mundial.

La residencia de Bad Bunny comenzó el pasado 11 de julio 2025 y se extendió hasta el 14 de septiembre de 2025, con 30 fechas sold out.

¿A qué hora se podrá ver el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico por Amazon Prime Video?

El último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico “No me quiero ir de aquí: Una Más” será transmitida en vivo por Amazon Primer Video.

La transmisión del concierto de Bad Bunny será a partir de las 20:30 hora del Este, es decir a las 18:30 en la CDMX desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

Bad Bunny está por culmina su estadía en Puerto Rico, donde le dio inicio a la gira de su más reciente álbum discográfico llamado Debí Tirar Más Fotos.

El cantante ha logrado que su residencia en Puerto Rico se convirtiera en el evento musical y cultural más comentado del año.