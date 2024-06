ARTMS en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto

2024 ARTMS World Tour <Moonshot>



🚨Ticket sales for Korea & Latin America coming soon



Korea

📍2024.07.20 - 21 SEOUL



Japan

📍2024.07.27 YOKOHAMA



USA

📍2024.08.16 NEW YORK, NY

📍2024.08.19 ATLANTA, GA

📍2024.08.21 FORT LAUDERDALE, FL

📍2024.08.23 ORLANDO, FL

📍2024.08.25… pic.twitter.com/K1IfVM2Bqd