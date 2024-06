Al fin se hace oficial y Bring Me The Horizon regresa a México en concierto 2024; precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es, aquí.

Los rumores ya lo habían anunciado y es oficial el regreso de Bring Me The Horizon a México con un concierto que promete para todos su fans en el país.

Concierto de Bring Me The Horizon en México que forma parte de su gira POST HUMAN: NeX GEn Tour 2024.

Y que no traerá solo a Bring Me The Horizon a México, pues como invitados especiales vendrán Polaris, Spiritbox, The Plot in You y Thrown.

Bring Me The Horizon en México 2022: Costo de boletos, fechas y preventa (Instagram @bringmethehorizon)

¿Cuándo y dónde es el concierto de Bring Me The Horizon en México?

Será una única fecha en concierto la que Bring Me The Horizon ofrezca en México, por lo que anota bien el día y el lugar.

Pues Bring Me The Horizon se presentará el próximo sábado 14 de diciembre de 2024 en la Explanada Estadio Azteca.

Recuerda que la Explanada Estadio Azteca se ubica en Calzada de Tlalpan número 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, CDMX.

Esta es la fecha de preventa de boletos para ver en concierto a Bring Me The Horizon en México.

La fecha de preventa de boletos para ver en concierto a Bring Me The Horizon en México ya tiene día y hora.

Preventa de boletos para el concierto de Bring Me The Horizon en la Explanada Estadio Azteca que se r ealizará a través de Funticket, los días:

20 de junio de 2024 - Venta a Fans a partir de las 9:00 am con previo registro en https://mailchi.mp/4ae3f4445861/registr

20 de junio de 2024 - Venta General a partir de las 11:00 am

MEXICO invoking YOUtopia [Dec 2024]



on sale thursday, june 20th 11am localhttps://t.co/Fd6WGjAT0H



art by: @brando__chiesa pic.twitter.com/qzV4jdgY9F — Bring Me The Horizon (@bmthofficial) June 17, 2024

¿Cuál es el precio de boletos para el concierto de Bring Me The Horizon en México?

El precio de boletos para el concierto de Bring Me The Horizon en México se desconocen por el momento.

Aquí te estaremos actualizando la información sobre el precio de boletos y distribución para el concierto de Bring Me The Horizon en México desde la Explanada Estadio Azteca.