La cantante mexicana Ángela Aguilar, creó un par de canciones junto al compositor Gussy Lau.

Recordemos que recientemente Ángela Aguilar dijo sentirse defraudada, tras filtrarse fotos junto a Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Aunque en estas imágenes solo se les ve muy cariñosos, la intérprete de 18 años dividió opiniones y generó controversia.

Incluso, Gussy Lau fue comparado con Luis de Llano, al haber hecho públicas estas capturas de pantalla de un video en común.

Cabe señalar que Gussy Lau confesó que iniciaron su romance semanas antes de que explotara la polémica.

En el tiempo que tuvieron la oportunidad de relacionarse, compusieron dos temas, que forman parte del segundo trabajo discográfico de Ángela Aguilar, de nombre ‘Mexicana enamorada’, lanzado en septiembre del año pasado.

Estos son los temas que escribieron en conjunto:

Esto ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues, cuando se crearon estas canciones, Ángela Aguilar todavía era menor de edad.

Según argumentan los internautas, Gussy Lau se aprovechó de la cantante, pues su romance comenzó a gestarse antes de que ella cumpliera los 18 años.

Hace algunos días, comenzaron a circular en redes sociales una serie de imágenes de Ángela Aguilar junto a Gussy Lau.

Aunque no se estaban besando precisamente, en las capturas de pantalla, pertenecientes a un video publicado por Gussy Lau en el área de ‘close friends’ de su cuenta en Instagram, él aparece metiendo la lengua entre los labios de Ángela Aguilar.

Posteriormente, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar confesó sentirse decepcionada de la persona que publicó estas imágenes, con las que se confirmó su relación con Gussy Lau.

“Me siento triste, defraudada; no puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo con que salieran; me siento violentada, violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Ángela Aguilar expuso que su carrera es mucho más que un escándalo y confesó que esto ha afectado su imagen y ha traído consecuencias en su carrera.

“Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me ha afectado económicamente, en lo personal, amorosamente ni se diga”.

La cantante de 18 años comentó que su familia le ha inculcado basar su carrera en el talento que heredó de su padre Pepe Aguilar, así como de su abuela Flor Silvestre, y no en escándalos.

“Mi abuela, mi linaje no se merece esto y yo tampoco, entonces vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere”.

Posteriormente se dirigió a sus fans y ofreció una disculpa al público por haber defraudado la buena imagen que ha dado desde los inicios de su carrera como cantante.

“Voy a regresar al origen (…) Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí, pero siempre he sido la misma, soy la misma niña que cantó ‘La chancla’ a los ocho años y que acompañó a mi papá en su gira, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero hacer y no he tomado ninguna decisión, no sé qué voy a hacer pero tengo que tomarme un tiempo”.

Ángela Aguilar