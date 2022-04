José Manuel Figueroa revela que Gussy Lau demostró su amor por Ángela Aguilar en la canción ‘Míranos ahora’ de Calibre 50.

Tras la filtración indebida de las fotos de Ángela Aguilar y Gussy Lau, José Manuel Figueroa señaló que él ya sabía de su relación y confesó que le encanta la pareja.

En entrevista José Manuel Figueroa reconoció el gran talento de Ángela Aguilar, sin embargo destacó que va a ser una mayor estrella cuando le rompan el corazón.

A través de un video Ángela Aguilar señaló que se sentía violentada luego de que se violó su intimidad al filtrarse una fotografía con Gussy Lau.

Tras la controversia generada por la diferencia de edad, José Manuel Figueroa salió en defensa de Gussy Lau al señalar que él ya conocía de su relación con Ángela Aguilar.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”

José Manuel Figueroa