Alfredo Adame -de 65 años de edad- ya se vio ganando un Premio Grammy con su canción “La cumbia del meme” y hasta quiere incursionar en los corridos tumbados.

Después de ser un reconocido actor y conductor, Alfredo Adame cambió el rumbo de su carrera y se dedicó a presentarse como DJ.

Ahora, Alfredo Adame ya debutó en la música con ”La cumbia del mame” y cree que esta canción será todo un éxito.

La canción fue lanzada durante una pelea de Artes Marciales Mixtas que se llevó a cabo en un recinto de Naucalpan, Estado de México.

Alfredo Adame está tan seguro de que “La cumbia del mame” será un hit del 2024, que cree que podrá desbancar a Peso Pluma.

El conductor dice que la música es su hobby y todo lo hace por diversión, por lo que no busca fama y menos dinero .

Alfredo Adame ya se vio y si “La cumbia del mame” se vuelven un hit como las canciones de Bad Bunny, cree que bien podría recibir un Premio Grammy.

El también conductor, Alfredo Adame, tiene claro el rumbo que tomará su carrera en la música y quiere que Bellakath grabe con él una canción, pues sueña con rapear.

Por otro lado, Alfredo Adame desmiente que se haya ido de retiro espiritual para cambiar, pues sólo despareció de los medios para remodelar su casa.

Alfredo Adame no piensa cambiar nada de su personalidad: “Si yo cambio, Adame se acaba”, dijo muy seguro el polémico actor.

“Ni me fui los tres meses, me fui a remodelar mi casa (...) No me fui a curar de nada y no voy a cambiar absolutamente nada”

Alfredo Adame