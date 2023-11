Alfredo Adame explota contra Wendy Guevara y Nicola Porcella, pues asegura que en realidad no hacen nada y ya los tienen endiosados.

Nicola Porcella -de 35 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que fue tachado de irresponsable al dejar plantados a sus fans en Mexicali.

Y es que Nicola Porcella se presentaría como invitado especial en El Show de las Perdidas en el Palenque del Fex, en Mexicali.

Tras la polémica generada, Alfredo Adame -de 65 años de edad- arremetió en contra de Nicola Porcella y aseguró que no era nadie.

Alfredo Adame se pronunció sobre la fama que adquirió Wendy Guevara -de 30 años de edad- tras haber ganado La Casa de los Famosos México y pidió ya no poner en telenovelas a personas que no son actores.

Alfredo Adame se encuentra nuevamente en medio de la controversia luego de que arremetió en contra de Wendy Guevara y Nicola Porcella.

En entrevista para el programa Todo para la mujer, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Nicola Porcella por dejar plantados a sus seguidores.

Alfredo Adame se mostró molesto con Nicola Porcella, pues aseguró que “no es nadie” e incluso cuestionó sobre el talento que tenía el peruano sobre el escenario.

Para Alfredo Adame el responsable es el empresario que lo contrató pues considera que solo se dejó llevar por la reciente popularidad de Nicola Porcella.

Pero Alfredo Adame no solo arremetió en contra de Nicola Porcella ya que también se refirió a Wendy Guevara.

Y es que para Alfredo Adame la televisión se ha encargado de crear “ídolos de barro”, que no se encuentran preparados para salir de en los medios.

Alfredo Adame destacó que Wendy Guevara fue endiosada tras salir de La Casa de los Famosos México y ya la querían que anduviera por todos lados.

“De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó”

Durante su conversación, Alfredo Adame aseguró que Wendy Guevara ha resultado un fracaso comercial y así ha quedado demostrado al no poder llenar su espectáculo.

Alfredo Adame les pidió a los productores que no contraten en las telenovelas a personas que no sean actores.

“Ya no permitan que a las telenovelas entren gente que no está en la ANDA, que no es actriz, que no tiene la carrera, que no se ha preparado”

