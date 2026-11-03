El cantante Alex Lora revela que está trabajando en una canción con el rapero Santa Fe Klan de 26 años de edad. Sin embargo, no fue la única inesperada colaboración que reveló.

Alex Lora dijo no estar en contra del reguetón e incluso apuntó que todos los estilos musicales son válidos mientras comuniquen el sentir de las personas.

Alex Lora sorprende contando que se viene canción con Santa Fe Klan

Alex Lora dejó claro que no es rock and roll el único género que toca, pues reveló ante la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se viene inesperadas colaboraciones.

Aunque en un primer momento, Alex Lora de 73 años de edad, reveló que está trabajando en una canción con el rapero Santa Fe Klan, externó otras colaboraciones más.

El rockero habló de artistas del pop como Mijares y Aleks Syntek e incluso regional mexicano como La Banda el Limón y La Banda Maguey.

“De hecho yo ahorita estoy haciendo una rola con Santa Fe Klan e hicimos una rola con mi tocayo [Aleks Syntek] con Mijares, con Laureano Brizuela, con la Sonora Dinamita, son la Banda Limón, con la Banda Maguey, con la Mariachi Vargas de Tecalitlán”. Alex Lora, cantante.

Pese a los adelantos sorprendentes que Alex Lora dio sobre sus futuras canciones, no reveló si estas colaboraciones son para un disco con duetos, pues hasta el momento, no hay pública ninguna canción con los artistas que mencionó.

Alex Lora acepta toda la música siempre que exprese sentimientos

Alex Lora dijo no estar en contra del reguetón ni ningún otro género musical, externando que a su pensar “toda la música es bonita”, siempre que funcione para “comunicar el sentir de la gente”.