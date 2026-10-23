El rapero guanajuatense Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Klan, llenó la explanada del Mercado Juarez, en Toluca con más de 40 mil asistentes que acudieron a la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026.

El Alcalde Ricardo Moreno resaltó la excelente respuesta de la población, pues a pesar de la gran expectativa, el público de todas las edades, niños, jóvenes y adultos compartió una jornada de convivencia pacífica y mostró su respaldo al músico, reconocido también por su labor social.

Santa Fe Klan en la Feria del Alfeñique 2026 (cortesía )

Santa Fe Klan interpreta sus éxitos en Toluca

Durante el espectáculo que se prolongó por tres horas, con una entrega total del público asistente, Santa Fe Klan integró temas emblemáticos como Por mi México, Silencio en el Callejón, Te iré a buscar, Nunca imaginé, Mi madre Llora, Debo entender, Todo va a estar bien, Fuma fuma, Hip Hop, Cumbia callejera, Soledad y Cypher.

Cada canción encendió el entusiasmo de la audiencia, que coreó cada rima de principio a fin, además de agradecer el acercamiento del cantante con su público al bajar del escenario para saludar y cantar.

Santa Fe Klan en la Feria del Alfeñique 2026 (cortesía )

El público bailó, saltó y disfrutó de una velada inolvidable. Con este show, el rapero Santa Fe Klan ratificó su cercanía con el público toluqueño y confirmó por qué sus éxitos se posicionan en los primeros lugares de las plataformas digitales.

Feria del Alfeñique continúa sus actividades este fin de semana

Durante este viernes, la fiesta continúa con la presentación de El Haragán a las 21:00 horas, y el domingo 25 de octubre Liran´Roll. El Ayuntamiento de Toluca recalcó que ambos conciertos son gratuitos.

Santa Fe Klan en la Feria del Alfeñique 2026 (cortesía )

Por su parte, el alcalde Ricardo Moreno ratificó su visión por recuperar y apropiar el espacio público para eventos multitudinarios, demostrando que las plazas emblemáticas pueden convertirse en puntos de encuentro seguros y familiares, tal como el Mercado Juárez.