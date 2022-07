“Ahí donde me ven”, canción de Ángela Aguilar, acumula millones de reproducciones en distintas plataformas.

El tema, que fue compuesto por Gussy Lau -con quien Ángela Aguilar fue relacionada- habla de desamor y una leyenda mexicana.

La canción “Ahí donde me ven” está inspirada en la historia de ‘Las tres cruces’, que retrata un amor prohibido que tiene un final trágico.

“Ahí donde me ven”, la canción de Ángela Aguilar sobre el desamor

El disco ‘Mexicana enamorada’ de Ángela Aguilar, está compuesta por 10 canciones que pisan fuerte en los diferentes ranking de música mexicana.

Una de las favoritas para muchos es “Ahí donde me ven”, canción que habla del desamor y se inspira en la leyenda ‘Las tres cruces’ .

La letra de “Ahí donde me ven” comienza con una confesión de desamor, donde Ángela Aguilar presumer ser una mujer que disimula muy bien las tristezas.

“¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor?, ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa’ disimular.” Estrofa "Ahí donde me ven", Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, que se viste de novia en el video oficial de “Ahí donde me ven”, canta una historia sobre decepciones amorosas y caídas.

Las cuales, a lo largo del tiempo, ha aprendido a disimular para que nadie le pregunte qué pasa.

“Ahí, donde me ven; He tenido decepciones amorosas; El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa.” Estrofa "Ahí donde me ven", Ángela Aguilar

Más adelante en la canción, Ángela Aguilar dice haber atravesado una crisis a causa de una relación que tuvo un final infeliz.

De hecho, menciona que “nunca sufrí tanto por amor”.

“Ahí donde me ven” es un himno al cómo se superar un corazón hecho pedazos .

“Y aún me duele que el engaño va pa’l año y no se siente diferente; Es que hay cosas que nomás no se superan.” Estrofa "Ahí donde me ven", Ángela Aguilar

Letra completa de “Ahí donde me ven”, canción de Ángela Aguilar

¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor?

¿A poco piensan que no me han fallado?

Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa’ disimular

Pero ya son varios golpes que me han dado

Ahí, donde me ven

He tenido decepciones amorosas

El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa

Y he sentido varias veces que me muero

Pero salgo de la crisis como puedo

Pero nunca Sufrí tanto por amor

Ahí, donde me ven

Caminando por la vida muy sonriente

Y aún me duele que el engaño va pa’l año y no se siente diferente

Es que hay cosas que nomás no se superan

De querer, pues está claro que quisiera

Pero nunca Sufrí tanto por amor

Me disfrazo pa’ ocultar lo que me afecta

Al dolor yo siempre le saqué la vuelta

Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta

Ahí, donde me ven

He tenido decepciones amorosas

El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa

Y he sentido varias veces que me muero

Pero salgo de la crisis como puedo

Y ahora mismo

Enamorarme no quiero