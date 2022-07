Ángela Aguilar es de las cantantes de regional mexicano más queridas por el público y durante uno de sus conciertos, sus fans le regalaron flores, por lo que su staff se las quería retirar para que siguiera con su show, pero la cantante no lo permitió.

Este año ha sido complicado para la interprete de 18 años, pues con los rumores de su romance con el compositor Gussy Lau se vio envuelta en varias polémicas.

A pesar de eso, Ángela Aguilar ha seguido con su carrera y ha cosechado varios éxitos, pues hace unos meses encabezó la lista billboard de música regional mexicana, siendo la primera mujer en varios años en estar en primer lugar en esta categoría.

Es por eso que el público le muestra su cariño con obsequios y durante sus presentaciones le arrojan flores.

Fue en una de sus presentaciones donde la joven recibió varios ramos y ella las tomó con sus manos, mientras seguía cantando.

Ángela Aguilar en concierto (@angela_aguilar_)

Una asistentes del staff se acercó para retirarle las flores y pudiera seguir cantando, pero ella se rehusó a dárselas.

“Pásamelas. No, yo quiero mis flores”, le dijo Ángela Aguilar a la mujer que intentó quitarle las flores.

El público aplaudió el gesto y el video fue compartido en redes sociales y cientos de usuarios admiraron la humildad y nobleza de la cantante.

“Por eso la quiero con todas sus flores” y “la amo es una niña hermosa por dentro y por fuera”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar deslumbra cantando un éxito de Rocío Dúrcal

La hija de Pepe Aguilar sorprendió al público al cantar un tema de Rocío Dúrcal y expresó que esperaba que no le saliera mal.

“A ver qué tal me sale; espero, no tan mal. Pero si me sale mal, ustedes aplaudan a Rocío, porque ella cantaba muy bonito” dijo Ángela Aguilar frente a sus fans.

Ángela Aguilar, cantante. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Ángela Aguilar cantó ‘La muerte del palomo’, escrita por Juan Gabriel y el público ovacionó su interpretación.

En redes sociales la llenaron de elogios por su voz y la forma en que cantó la mítica melodía, considerada como una de las favoritas de la cantante española.

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es una de la cantantes más destacadas de su generación y se ha ganado el cariño del público.