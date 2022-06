El cantante mexicano Pepe Aguilar, causó polémica recientemente al expresar desacuerdo, tras escuchar a su hija Ángela Aguilar, cantar un tema de Edén Muñoz de Calibre 50.

Se trata de ‘Aguaje activado’, tema que se ha hecho popular gracias a la agrupación y que Ángela Aguilar decidió interpretar en una transmisión en vivo.

“Te oyes muy raro”, le dijo Pepe Aguilar a la cantante de 18 años, lo que no tardó en ser comentado por los internautas, quienes especularon un posible pleito con Edén Muñoz, pues él es el creador de la canción.

Recordemos que el tema gira en torno a un grupo de personas que están divirtiéndose a base de cervezas, cigarrillos y buena compañía.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar. (@angela_aguilar_)

Cabe señalar que Pepe Aguilar se ha caracterizado por mantener siempre una buena relación con la mayoría de sus compañeros de la industria musical.

¿Pepe Aguilar tiene un conflicto con Edén Muñoz? Él respondió

Pepe Aguilar no tardó en pronunciarse, luego de que se rumorara que tiene un conflicto con Edén Muñoz, tras dejar entrever que prohibe a Ángela Aguilar cantar sus canciones.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde habló sobre lo sucedido.

El cantante aseguró que, a pesar de los señalamientos por parte del público y los fans de Calibre 50, no tiene ningún problema con Edén Muñoz, por el contrario, aseguró que es su amigo.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar (@angela_aguilar_)

“No, no, no, Edén es mi amigo y me encanta cómo canta cómo compone, no para nada”, expresó, luego de plantearle la posiblidad de un posible pleito entre ambos y prohibir a su hija cantar sus canciones.

Pese a ello, Pepe Aguilar confesó que sí prohibe a su hija cantar algunas de sus canciones, en caso de tener entre sus líneas, malas palabras o temas que se salgan de la linea musical de Ángela Aguilar.

“A mi lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras, ni para Ángela, igual hay un malentendido”, dijo el famoso.

Pepe Aguilar dejó claro que no tiene ningún problema con Edén Muñoz, incluso Ángela Aguilar llega a cantar algunos de los temas de su autoría.