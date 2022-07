El compositor Gussy Lau anda buscando quién le grabe su tema “De lejitos”, el cual habla de desamor y podría estar dedicado a Ángela Aguilar o es lo que algunas personas están pensando.

Y es que tras darse a conocer que Gussy Lau y Ángela Aguilar se involucraron sentimentalmente, poco duró la pareja.

Aunque Gussy Lau confirmó que estaba saliendo con Ángela Aguilar y que hasta Pepe Aguilar lo aprobaba, esto nunca fue sustentado por el cantante así como por ninguno de los miembros de la famosa familia.

Christian Nodal explota contra Gussy Lau, ex novio de Ángela Aguilar que filtró fotos privadas

Para empeorar las cosas, Ángela Aguilar salió huyendo de México para frenar el escándalo puesto que aseguró que deseaba ser conocida únicamente por su carrera.

Pese a que Ángela Aguilar y Gussy Lau no se han dejado ver juntos, fans de la cantante así como público en general continúan relacionándolos sobre todo porque el compositor busca cantante para su nueva canción de desamor.

A través de su cuenta de Instagram, Gussy Lau publicó un breve video de su nueva composición “De lejitos”, la cual cita:

“Por todo lo que un día te quise y el gran cariño que te tengo, dejaré que esto cicatrice y a ver de dónde me sostengo. Te me voy. Que te suelte porque solo te hago daño, eres mucho para este perdedor y no llores ya vendrán mejores años, de lejitos vas a ser mi gran amor y te juro que te quiero como nadie”

Nueva composición de Gussy Lau