Hoy domingo 4 de octubre se presenta en concierto la banda de hard rock y heavy metal argentina, Rata Blanca en el Circo Volador de la CDMX.

Y para que disfrutes de todo el concierto de Rata Blanca en el Circo Volador te dejamos ya horario en que termina:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se estima 1:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

Concierto de Rata Blanca en Circo Volador (Rata Blanca )

“Magos, Espadas y Rosas: Tour 35 Años” de Rata Blanca en Circo Volador

Rata Blanca celebra en México el aniversario del lanzamiento de su icónico álbum Magos, espadas y rosas de 1990 como parte de su “Magos, Espadas y Rosas: Tour 35 Años” en Circo Volador

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.

Así que ya tienes todo lo que debes tomar en cuenta para el concierto de Rata Blanca en el Circo Volador.