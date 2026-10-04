La banda de hard rock y heavy metal argentina, Rata Blanca llega este domingo 4 de octubre con concierto al Circo Volador de la CDMX.
Así que prepárate con los detalles de setlist y telonero para disfrutar como se debe del concierto de Rata Blanca en Circo Volador:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo
- Duración: Se estima 1:30 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Posible setlist para Rata Blanca en el Circo Volador del 4 de octubre
Rata Blanca en Circo Volador llega este 4 de octubre como parte de la gira “Magos, Espadas y Rosas: Tour 35 Años” con el que celebra el aniversario del lanzamiento de su icónico álbum Magos, espadas y rosas de 1990.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rata Blanca en Circo Volador sean los siguiente:
- Hijos de la tempestad
- Sólo para amarte
- Volviendo a casa
- Hombre de hielo
- La canción del guerrero
- Ángeles de acero
- Talismán
- Rock es rock!
- El círculo de fuego
- Días duros
- Mujer amante
- Guerrero del arco iris
- El reino olvidado
- Rock and Roll Hotel
- Aún estás en mis sueños
- La leyenda del hada y el mago