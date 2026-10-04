La banda de hard rock y heavy metal argentina, Rata Blanca llega este domingo 4 de octubre con concierto al Circo Volador de la CDMX.

Así que prepárate con los detalles de setlist y telonero para disfrutar como se debe del concierto de Rata Blanca en Circo Volador:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Telonero: Sin artista previo
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo
  • Duración: Se estima 1:30 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Concierto de Rata Blanca en Circo Volador
Concierto de Rata Blanca en Circo Volador (Rata Blanca )

Posible setlist para Rata Blanca en el Circo Volador del 4 de octubre

Rata Blanca en Circo Volador llega este 4 de octubre como parte de la gira “Magos, Espadas y Rosas: Tour 35 Años” con el que celebra el aniversario del lanzamiento de su icónico álbum Magos, espadas y rosas de 1990.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rata Blanca en Circo Volador sean los siguiente:

  1. Hijos de la tempestad
  2. Sólo para amarte
  3. Volviendo a casa
  4. Hombre de hielo
  5. La canción del guerrero
  6. Ángeles de acero
  7. Talismán
  8. Rock es rock!
  9. El círculo de fuego
  10. Días duros
  11. Mujer amante
  12. Guerrero del arco iris
  13. El reino olvidado
  14. Rock and Roll Hotel
  15. Aún estás en mis sueños
  16. La leyenda del hada y el mago