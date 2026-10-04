La banda de hard rock y heavy metal argentina, Rata Blanca llega este domingo 4 de octubre con concierto al Circo Volador de la CDMX.

Así que prepárate con los detalles de setlist y telonero para disfrutar como se debe del concierto de Rata Blanca en Circo Volador:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se estima 1:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

Concierto de Rata Blanca en Circo Volador (Rata Blanca )

Posible setlist para Rata Blanca en el Circo Volador del 4 de octubre

Rata Blanca en Circo Volador llega este 4 de octubre como parte de la gira “Magos, Espadas y Rosas: Tour 35 Años” con el que celebra el aniversario del lanzamiento de su icónico álbum Magos, espadas y rosas de 1990.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rata Blanca en Circo Volador sean los siguiente: