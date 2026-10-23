Hoy viernes 23 de octubre se presenta en concierto la banda mexicana del pop, Matisse en La Maraka de la CDMX.
Así que no te pierdas de ningún momento que a continuación encontrarás todo sobre horario en que termina el concierto de Matisse en La Maraka:
- Apertura de puertas: 7:30 pm
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: 11:30 de la noche
“Gira El Ayer” de Matisse hoy 23 de octubre en La Maraka
El regreso de Matisse a la CDMX será este 23 de octubre en concierto para la “Gira El Ayer” en La Maraka.
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Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.
Así que disfruta como se debe de la música en concierto de Matisse en La Maraka, que ya tienes todos los detalles que no deben faltarte.