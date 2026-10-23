La banda sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón se presenta en concierto este 23 de octubre en la Arena CDMX.
Así que prepárate para disfrutar de la música de La Arrolladora Banda El Limón a continuación todos los detalles de setlist y telonero para su concierto en la Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Si artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX
La Arrolladora Banda El Limón llega a la Arena CDMX con único concierto en su gira internacional “¿Dónde estabas tú? Tour 2026” este viernes 23 de octubre.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para ver a La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX será un recorrido musical y sus más nuevos temas, los cuales serían los siguientes:
- Aquí hay para llevar
- DPM
- Confesión
- Ya es muy tarde
- Te estaré esperando
- La otra cara de la moneda
- Entre beso y beso
- Llamada de mi ex
- Niña de mi corazón
- Cabecita dura
- Calidad y cantidad
- Sobre mis pies
- Y que quede claro
- Mi segunda vida
- En los puritos huesos
- Si tu amor no vuelve
- La suata
- El final de nuestra historia
- Una historia mal contada
- Nunca te busqué
- Fracaso seguro
- Descuidé
- Morena
- Si las miradas mataran
- Mira Bebé
- Cara conocida
- Tu falta de querer
- El acuerdo
- Ya te perdí la fe
- El ruido de tus zapatos