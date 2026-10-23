La banda sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón se presenta en concierto este 23 de octubre en la Arena CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de la música de La Arrolladora Banda El Limón a continuación todos los detalles de setlist y telonero para su concierto en la Arena CDMX:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Si artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX: fecha, preventa y boletos
La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX (Superboletos)

Posible setlist para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX

La Arrolladora Banda El Limón llega a la Arena CDMX con único concierto en su gira internacional “¿Dónde estabas tú? Tour 2026” este viernes 23 de octubre.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para ver a La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX será un recorrido musical y sus más nuevos temas, los cuales serían los siguientes:

  1. Aquí hay para llevar
  2. DPM
  3. Confesión
  4. Ya es muy tarde
  5. Te estaré esperando
  6. La otra cara de la moneda
  7. Entre beso y beso
  8. Llamada de mi ex
  9. Niña de mi corazón
  10. Cabecita dura
  11. Calidad y cantidad
  12. Sobre mis pies
  13. Y que quede claro
  14. Mi segunda vida
  15. En los puritos huesos
  16. Si tu amor no vuelve
  17. La suata
  18. El final de nuestra historia
  19. Una historia mal contada
  20. Nunca te busqué
  21. Fracaso seguro
  22. Descuidé
  23. Morena
  24. Si las miradas mataran
  25. Mira Bebé
  26. Cara conocida
  27. Tu falta de querer
  28. El acuerdo
  29. Ya te perdí la fe
  30. El ruido de tus zapatos