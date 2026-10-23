La banda sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón se presenta en concierto este 23 de octubre en la Arena CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de la música de La Arrolladora Banda El Limón a continuación todos los detalles de setlist y telonero para su concierto en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Si artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX (Superboletos)

Posible setlist para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX

La Arrolladora Banda El Limón llega a la Arena CDMX con único concierto en su gira internacional “¿Dónde estabas tú? Tour 2026” este viernes 23 de octubre.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para ver a La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX será un recorrido musical y sus más nuevos temas, los cuales serían los siguientes: