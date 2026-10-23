La Arena CDMX recibe en concierto a la banda del sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón este viernes 23 de octubre con lo mejor de su música.

Prepárate y arma tu itinerario que ya encontrarás el horario y hora en la que termina el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Si artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX: fecha, preventa y boletos (Superboletos)

“¿Dónde estabas tú? Tour 2026” de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX

Con única fecha en la Arena CDMX, La Arrolladora Banda El Limón llega con concierto único para su gira “¿Dónde estabas tú? Tour 2026” hoy 23 de octubre.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario sobre el esperado concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX.