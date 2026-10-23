La banda mexicana de rock, Fobia está por presentarse en el Palacio de los Deportes de la CDMX con dos conciertos que prometen para el 23 y 24 de octubre.
Así que prepárate para ver a Fobia en Palacio de los Deportes que a continuación encontrarás los detalles completos de setlist y telonero para sus conciertos:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
- Telonero 23 de octubre: Titan
- Telonero 24 de octubre: Meme del Real
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Fobia en Palacio de los Deportes del 23 y 24 de octubre
La gira de conciertos Tour en Vivo 2026 de Fobia aterriza en el Palacio de los Deportes los días 23 y 24 de octubre con lo mejor de la música de la icónica banda mexicana de rock.
Por lo que lo posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Fobia en Palacio de los Deportes serían:
- Veneno Vil
- No Eres Yo
- Plástico
- Pesadilla
- Dios Bendiga a Los Gusanos
- Camila
- 200 Sábados
- Regrésame a Júpiter
- Muy Maniaco de Mi Parte
- Miel Del Escorpión
- Caminitos Hacia El Cosmos
- Vampiros
- Maten al D.J.
- Dinosaurios
- Vivo
- 2 Corazones
- Descontrol
- Más Caliente Que El Sol
- Hoy Tengo Miedo
- Revolución Sin Manos
- El Diablo
- El Microbito