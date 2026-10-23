La banda mexicana de rock, Fobia está por presentarse en el Palacio de los Deportes de la CDMX con dos conciertos que prometen para el 23 y 24 de octubre.

Así que prepárate para ver a Fobia en Palacio de los Deportes que a continuación encontrarás los detalles completos de setlist y telonero para sus conciertos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero 23 de octubre: Titan

Telonero 24 de octubre: Meme del Real

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Fobia en Palacio de los Deportes (Fobia )

Posible setlist para los conciertos de Fobia en Palacio de los Deportes del 23 y 24 de octubre

La gira de conciertos Tour en Vivo 2026 de Fobia aterriza en el Palacio de los Deportes los días 23 y 24 de octubre con lo mejor de la música de la icónica banda mexicana de rock.

Por lo que lo posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Fobia en Palacio de los Deportes serían: