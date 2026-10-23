La banda mexicana de pop, Matisse se prepara para un concierto único, este viernes 23 de octubre en La Maraka de la CDMX.

Y si eres de los que no te perderá a Matisse en La Maraka, ya te dejamos todo sobre el setlist y telonero en su concierto:

  • Apertura de puertas: 7:30 pm
  • Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: 11:30 de la noche
Concierto de Matisse en La Maraka
Concierto de Matisse en La Maraka ( La Maraka )

Posible setlist para el concierto de Matisse en La Maraka hoy 23 de octubre

La “Gira El Ayer” de Matisse se presenta este 23 de octubre en La Maraka con único concierto que promete ser inolvidable para los fans.

Por lo que los posibles temes en el setlist de canciones para Matisse en La Maraka sean los siguiente:

  1. Imposible amor
  2. Vete, vete
  3. Primer avión
  4. Así el amor se muere
  5. Todo o nada
  6. Pedazos
  7. Roto
  8. Todavía
  9. Por tu bien
  10. Si fuera fácil
  11. La misma luna
  12. La excepción
  13. 24/7
  14. Por última vez
  15. Hipotéticamente
  16. Conmigo sin ti
  17. Eres tú
  18. Mantra
  19. Aplauso
  20. Como lo hice yo
  21. Ando bien agusto
  22. Acuérdate de mí
  23. Maldito corazón
  24. Más que amigos