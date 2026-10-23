La banda mexicana de pop, Matisse se prepara para un concierto único, este viernes 23 de octubre en La Maraka de la CDMX.

Y si eres de los que no te perderá a Matisse en La Maraka, ya te dejamos todo sobre el setlist y telonero en su concierto:

Apertura de puertas: 7:30 pm

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: 11:30 de la noche

Concierto de Matisse en La Maraka ( La Maraka )

Posible setlist para el concierto de Matisse en La Maraka hoy 23 de octubre

La “Gira El Ayer” de Matisse se presenta este 23 de octubre en La Maraka con único concierto que promete ser inolvidable para los fans.

Por lo que los posibles temes en el setlist de canciones para Matisse en La Maraka sean los siguiente: