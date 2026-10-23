La banda mexicana de pop, Matisse se prepara para un concierto único, este viernes 23 de octubre en La Maraka de la CDMX.
Y si eres de los que no te perderá a Matisse en La Maraka, ya te dejamos todo sobre el setlist y telonero en su concierto:
- Apertura de puertas: 7:30 pm
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: 11:30 de la noche
Posible setlist para el concierto de Matisse en La Maraka hoy 23 de octubre
La “Gira El Ayer” de Matisse se presenta este 23 de octubre en La Maraka con único concierto que promete ser inolvidable para los fans.
Por lo que los posibles temes en el setlist de canciones para Matisse en La Maraka sean los siguiente:
- Imposible amor
- Vete, vete
- Primer avión
- Así el amor se muere
- Todo o nada
- Pedazos
- Roto
- Todavía
- Por tu bien
- Si fuera fácil
- La misma luna
- La excepción
- 24/7
- Por última vez
- Hipotéticamente
- Conmigo sin ti
- Eres tú
- Mantra
- Aplauso
- Como lo hice yo
- Ando bien agusto
- Acuérdate de mí
- Maldito corazón
- Más que amigos