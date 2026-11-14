No te pierdas el concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan. Aquí encuentras el setlist y telonero para el sábado 14 de noviembre.

La banda Little Jesus presenta un show en vivo en la CDMX con el que celebrará el décimo aniversario de su icónico álbum Río Salvaje, bajo el concepto “El Último Baile”.

Setlist del concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan

Este sería el setlist que interpretaría Little Jesus en el Teatro Metropólitan este sábado 14 de noviembre:

Nuevos amigos

La Magia

Mala onda

Niña bien

La luna

Golden Choice

Trágame tierra

Nuevo México

TQM

Tierra llamando a Sant

Los Años Maravillosos

Fuera de lugar

Los Ángeles, California

Misterio, cigarros y menta

Norte

Cabras

En otro planeta

Disco de Oro

Gracias por nada

Azul

Copa del Mundo

Jóvenes

Little Jesus, banda (Little Jesus / Facebook)

El repertorio de Little Jesus se encontrará estructurado en dos partes. La primera será el álbum Río Salvaje completo.

Posteriormente, la banda interpretará un bloque de canciones con éxitos de su trayectoria que los ha consolidado dentro de la escena musical.

Telonero del concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Little Jesus.

La agrupación de indie rock comenzará de forma directa su show en el Teatro Metropólitan.