No te pierdas el concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan. Aquí encuentras el setlist y telonero para el sábado 14 de noviembre.
La banda Little Jesus presenta un show en vivo en la CDMX con el que celebrará el décimo aniversario de su icónico álbum Río Salvaje, bajo el concepto “El Último Baile”.
Setlist del concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan
Este sería el setlist que interpretaría Little Jesus en el Teatro Metropólitan este sábado 14 de noviembre:
- Nuevos amigos
- La Magia
- Mala onda
- Niña bien
- La luna
- Golden Choice
- Trágame tierra
- Nuevo México
- TQM
- Tierra llamando a Sant
- Los Años Maravillosos
- Fuera de lugar
- Los Ángeles, California
- Misterio, cigarros y menta
- Norte
- Cabras
- En otro planeta
- Disco de Oro
- Gracias por nada
- Azul
- Copa del Mundo
- Jóvenes
El repertorio de Little Jesus se encontrará estructurado en dos partes. La primera será el álbum Río Salvaje completo.
Posteriormente, la banda interpretará un bloque de canciones con éxitos de su trayectoria que los ha consolidado dentro de la escena musical.
Telonero del concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan
Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Little Jesus.
La agrupación de indie rock comenzará de forma directa su show en el Teatro Metropólitan.