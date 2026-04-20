Hoy lunes 20 de abril aterriza el cantante y bailarín del k-pop, Jackson Wang al Palacio de los Deportes de la CDMX con único concierto en México.

Así que prepárate para disfrutar de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes, a continuación de damos los detalles del horario en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10: 00 de la noche

Jackson Wang (@jacksonwang852g7 / Instagram)

Magicman 2 World Tour 2026 de Jackson Wang llega al Palacio de los Deportes hoy 20 de abril

La esperada gira en solitario del integrante de GOT7, Jackson Wang llega al Palacio de los Deportes con única fecha en concierto este 20 de abril de su Magicman 2 World Tour.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Ya tienes todo lo que debes tomar en cuenta para disfrutar como se debe de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes.