El artista del k-pop, Jackson Wang está de regreso a México con único concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que Jacky presten atención que les tenemos los detalles de setlist y telonero para que no se pierdan de ningún momento en el concierto de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10: 00 de la noche

Jackson Wang (Jackson Wang)

Posible setlist de canciones para Jackson Wang en el Palacio de los Deportes

Con un show completamente agotado Magicman 2 World Tour 2026 de Jackson Wang llega al Palacio de los Deportes hoy 20 de abril en concierto que promete ser inolvidable para sus fans.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes serían: