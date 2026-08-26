Hoy miércoles 26 de agosto, el Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto al cantante mexicano Espinoza Paz.

Así que prepárate para disfrutar de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional que desde ya te dejamos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional (Auditorio Nacional)

Me Trató Como Me Dejé Tour 2026 de Espinoza Paz llega al Auditorio Nacional

Espinoza Paz llega al Auditorio Nacional para presentar lo mejor de su música está 26 de agosto con Me Trató Como Me Dejé Tour 2026.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional.