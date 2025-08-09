Vas a los conciertos de Human Tetris en Foro Indie Rocks del 8 y 9 de agosto, si es así presta atención.

Pues te tenemos ​​horario y hora en la que terminan los conciertos del 8 y 9 de agosto de Human Tetris en Foro Indie Rocks para que armes tu itinerario.

​​Horario y hora en la que terminan los conciertos de Human Tetris en Foro Indie Rocks del 8 y 9 de agosto

Checa tu hora de llegada y hasta tu regreso a casa con los detalles de ​​horario y hora en la que terminan los conciertos del 8 y 9 de agosto de Human Tetris en Foro Indie Rocks, te los dejamos a continuación:

Apertura de puertas 7:00 de la noche

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Lugar: Sala A del Foro Indie Rocks!

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 canciones en vivo

Duración: 2 horas aproximadas

Foro Indie Rocks recibe a Human Tetris en concierto este 8 y 9 de agosto

Este 8 y 9 de agosto la música alternativa de la banda rusa Human Tetris retumbara en concierto desde el Foro Indie Rocks.

Con dos fechas en concierto de Human Tetris que prometen ser inolvidables c on lo mejor de sus éxitos a lo largo de 16 años.

Así como también, Human Tetris presentará en vivo su más reciente producción discográfica Common Feeling.

Para los fans de Human Tetris que aún no tienen boletos para sus conciertos en el Foro Indie Rocks, no te preocupes.

Ya que el concierto de Human Tetris en su segunda fecha, del sábado 9 de agosto aún cuenta con boletos disponibles a través del los servicio de Fever.

El precio de boletos para ver a Human Tetris en concierto en el Foro Indie Rocks es de 800 pesos.

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks! son del Metro en Hospital General y Metro Niño Héroes, ambas de la Línea 3.