Human Tetris, la banda de post-punk de Moscú, Rusia llega para presentarse en concierto este 8 y 9 de agosto en el Foro Indie Rocks de la CDMX.

A continuación te dejamos el setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Human Tetris en el Foro Indie Rocks del 8 y 9 de agosto, anota bien los detalles:

Apertura de puertas 7:00 de la noche

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Lugar: Sala A del Foro Indie Rocks!

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 canciones en vivo

Posible setlist de canciones para los conciertos de Human Tetris en el Foro Indie Rocks del 8 y 9 de agosto

Human Tetris estará de regreso en la CDMX con conciertos en el Foro Indie Rocks este 8 y 9 de agosto.

Conciertos de Human Tetris en el Foro Indie Rocks que prometen tener sus mejores éxitos a lo largo de sus 16 años de carrera musical .

Además de que en conciertos, los rusos de Human Tetris presentarán en vivo desde el Foro Indie Rocks su más reciente álbum, Common Feeling.

Por lo que se espera que los temas en setlist de canciones para los conciertos de Human Tetris en el Foro Indie Rocks del 8 y 9 de agosto sean los siguientes:

Long Flight A Company Another Day Horizon Silhouette The Hardest Feeling Melancholy Trier Ugly Night I Am Here Letter Home City Your Laugh Light Room Day and Night Things I Don’t Need Ruins Pictures Bravery Warm Memory Fade Reminder Closer Letter

Así que prepárate, pues ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe de los conciertos de Human Tetris en el Foro Indie Rocks es 8 y 9 de agosto.